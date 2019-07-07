Сёмин: «Локомотив» будет стремиться выиграть и 4-й Суперкубок

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал завоевание Суперкубка России в третий раз в истории клуба.

«Замечательно! Будем стремиться и 4-й выиграть! Посмотрите, какая радость у наших болельщиков. Посмотрите, какое их количество громадное. Их нужно уважать отношением футболистов к матчу. Какая самоотдача была у игроков! Они играют ради них», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».

Матч за Суперкубок России состоялся в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2, хотя по ходу встречи уступал 1:2.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне клуб примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.