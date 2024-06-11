Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков: с женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл

Песьяков: с женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, ставший футболистом самарских «Крыльев Советов», рассказал о жёстких комментариях от болельщиков, которые он получил после матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Напомним, сине-бело-голубые забили победный гол после ошибки Песьякова и стали чемпионами страны.

«На самом деле все комментарии – однотипные. Самый распространённый – «за сколько?» С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл (смеётся). Потом ещё, что мы – «обладатели четырёх-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра.

Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная». Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить. На самом деле я очень переживаю из-за ошибок», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

Материалы по теме
Песьяков рассказал, после какого матча принял решение уйти из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android