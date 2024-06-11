Песьяков: с женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл

Бывший голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, ставший футболистом самарских «Крыльев Советов», рассказал о жёстких комментариях от болельщиков, которые он получил после матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Напомним, сине-бело-голубые забили победный гол после ошибки Песьякова и стали чемпионами страны.

«На самом деле все комментарии – однотипные. Самый распространённый – «за сколько?» С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл (смеётся). Потом ещё, что мы – «обладатели четырёх-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра.

Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная». Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить. На самом деле я очень переживаю из-за ошибок», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».