Песьяков: семь сезонов в «Ростове» — лучшие в моей карьере

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что семь сезонов, которые он провёл в донской команде, можно считать лучшими в карьере.

– Семь сезонов в «Ростове». Какие они для вас?

– Если брать футбольную карьеру, то лучшие. Если в целом, мне здесь всё нравилось. Особенно до специальной военной операции была возможность съездить быстро домой. Сейчас это всё намного сложнее, – приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».