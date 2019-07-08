«Вест Хэм» объявил об уходе Арнаутовича в «Шанхай СИПГ»

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Марко Арнаутовича в «Шанхай СИПГ».



Сумма трансфера 30-летнего австрийского футболиста в китайский клуб не разглашается, однако ранее в СМИ сообщалось, что «молотобойцы» выручат с его продажи € 25 млн.



Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно форвард хотел продолжить карьеру в Китае, но тогда заинтересованные команды отказались платить за него почти € 60 млн. В итоге Марко продлил контракт с «Вест Хэмом».



Арнаутович выступал за лондонский клуб с 2017 года, а ранее защищал цвета «Твенте», «Интера», «Вердера» и «Сток Сити». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

Источник: все в «Вест Хэме» хотят, чтобы клуб продал Арнаутовича