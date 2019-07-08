Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая

Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе. На игрока сборной Уругвая претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», утверждает Sampdorianews.

При этом издание отмечает, что уругваец не является приоритетной целью «Зенита», поэтому переговоры пока даже не начинались. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается примерно в € 13 млн.

В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

В 2009 году Гастон Рамирес в составе молодёжной сборной Уругвая принял участие в чемпионате мира. 8 октября 2010 года хавбек дебютировал в основной сборной Уругвая.