«Лион» и «Бордо» поборются за Косельни

«Лион» и «Бордо» проявляют интерес к французскому защитнику лондонского «Арсенала» Лорану Косельни, утверждает Footmercato.

По данным источника, французские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Лион» готов предложить игроку двухлетний контракт.

Косельни перешёл в «Арсенал» летом 2010 года из «Лорьяна». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В минувшем сезоне 33-летний француз принял участие в 17 матчах английского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял пятое место в Премьер-лиге, а также проиграл «Челси» в финале Лиги Европы.