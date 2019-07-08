«Лион» и «Бордо» поборются за Косельни

«Лион» и «Бордо» проявляют интерес к французскому защитнику лондонского «Арсенала» Лорану Косельни, утверждает Footmercato.
По данным источника, французские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Лион» готов предложить игроку двухлетний контракт.
Косельни перешёл в «Арсенал» летом 2010 года из «Лорьяна». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В минувшем сезоне 33-летний француз принял участие в 17 матчах английского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.
В минувшем сезоне «Арсенал» занял пятое место в Премьер-лиге, а также проиграл «Челси» в финале Лиги Европы.
- 8 июля 2019
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:06
-
16:58
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:28
-
15:19
-
15:08
-
14:47
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04
-
13:45
-
13:35
-
13:24
-
13:04
-
12:56
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
12:15