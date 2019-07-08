«Эвертон» готов заплатить € 35 млн за Малкома
«Эвертон» хочет купить бразильского нападающего «Барселоны» Малкома, утверждает Sport.es.
По данным источника, английский клуб готов заплатить за футболиста € 35 млн. Главный тренер ливерпульцев Марку Силва считает Малкома главной трансферной целью на данный момент. «Эвертон» интересовался бразильцем ещё до его перехода в «Барселону», а теперь возобновил интерес.
Малком перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо». Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в шести — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
Неймар отправится в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»
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