Неймар отправится в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в ближайшее время отправится в Барселону, сообщает Sport.es со ссылкой на передачу La Portería.



По информации источника, бразилец полетит в столицу Каталонии по двум причинам. Во-первых, он хочет ускорить свой трансфер в «Барселону», а во-вторых, планирует заняться поисками жилья и, если это возможно, заселиться в тот же дом, в котором жил до ухода из клуба.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.



В минувшем сезоне 27-летний нападающий на клубном уровне принял участие в 28 встречах, в которых записал на свой счёт 23 гола и 13 результативных передач .



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