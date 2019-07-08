«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с Дэвисом и Уинксом

«Тоттенхэм Хотспур» продлил контракты с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом, сообщает официальный «твиттер» лондонского клуба.

Новые соглашения обоих футболистов со «шпорами» будут действовать до лета 2024 года.

23-летний Уинкс является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В составе лондонского клуба он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Дэвис перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2014 года из «Суонси Сити». Сумма трансфера составила € 12,65 млн. За «шпор» 26-летний Дэвис провёл 168 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 16 голевых передач.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» финишировал на четвёртом месте в Премьер-лиге и дошёл до финала Лиги чемпионов.