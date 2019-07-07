Роуз, Триппьер, Орье и еще пять футболистов могут покинуть «Тоттенхэм»

Боссы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» определились с восемью игроками, с которыми готовы расстаться в это летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

В список «шпор» входят защитники Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье и Кэмерон Картер-Викерс, хавбеки Виктор Ваньяма, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс, а также нападающий Винсент Янссен.

Руководство «Тоттенхэма» не планирует продавать всех вышеперечисленных футболистов, но клубу нужны деньги для финансирования будущих трансферов.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм», набрав 71 очко в 38 матчах, занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонская команда также дошла до финала Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграла «Ливерпулю».