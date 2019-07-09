Анчелотти: к сожалению, Хамес ещё не игрок «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в неаполитанский клуб.

«К сожалению, Родригес ещё не игрок «Наполи». Может быть, он никогда им не станет, а может быть, и станет! Давайте поговорим о Хамесе, как только он станет игроком «Наполи». Если бы сегодня тренер другого клуба говорил о футболисте «Наполи», я был бы недоволен», — приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.

За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.