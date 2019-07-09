Черчесов: Петербург своими достижениями заслужил право принять финал ЛЧ

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов оценил шансы Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.
«Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира в 2018-м показали, что город на Неве проводит такие важные турниры мирового уровня с настоящим знаком качества. А ведь в следующем году Петербург примет и Евро-2020! То есть город своими достижениями стопроцентно заслужил право принять у себя финал Лиги чемпионов.
В Петербурге великолепный стадион – один из лучших в Европе. Петербуржцы обожают футбол, а логистические и прочие организационные возможности впечатляют. Относительно недавно я был в Петербурге на совещании по поводу Евро-2020 и выдвижения кандидатуры на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Его проводил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, с которым мы конструктивно и неформально пообщались ещё и после совещания. Я в очередной раз убедился, что Петербург готов к любым футбольным мероприятиям самого высокого уровня. Тут никаких сомнений быть не может!» — приводит слова Черчесова «Петербургский дневник».
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