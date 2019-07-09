Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), вновь попыталась сделать это в финале Кубка Америки — 2019 между Бразилией и Перу (3:1), но была задержана охраной стадиона вместе со своим спутником Виталием Здоровецким.
«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та ещё авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест и в итоге всё закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией», – написала Волански в своём «инстаграме».
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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