Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), вновь попыталась сделать это в финале Кубка Америки — 2019 между Бразилией и Перу (3:1), но была задержана охраной стадиона вместе со своим спутником Виталием Здоровецким.

«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та ещё авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест и в итоге всё закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией», – написала Волански в своём «инстаграме».

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.

Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голая