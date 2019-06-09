Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голая

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая в полуголом виде на поле «Ванда Метрополитано» в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», рассказала об отношении родителей к своему поступку.

«Конечно, я не сказала родителям, что собиралась сделать. Были ли они удивлены? Нет, они точно знают, на что я способна. Папа только почувствовал облегчение, что я была в купальнике, когда совершала этот забег, а не полностью голая», — приводит слова Волански The Sun.

Напомним, Волански выбежала на поле в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. Из-за появления на поле девушки игру пришлось остановить на несколько минут. Матч был возобновлён, когда американскую модель увели с поля.

