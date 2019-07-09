СМИ: Хачериди близок к возвращению в «Динамо» Киев

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди близок к возвращению в киевское «Динамо», за которое уже выступал с 2007 по 2018 год, сообщает портал PAOK Voice.
По информации источника, 31-летний украинец хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики. В минувшем сезоне Хачериди провёл в составе ПАОКа всего лишь 11 матчей. По сведениям Transfermarkt.com, соглашение Хачериди с греческим клубом действует до июня 2021 года.
Хачериди родился в Мелитополе и первоначально выступал за местный клуб. Далее играл «Олком», запорожский «Металлург» и «Волынь». С 2007 года футболист «Динамо» Киев, в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двухкратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.
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