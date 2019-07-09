Леонардо: де Лигта не будет в «ПСЖ», у нас нет конверта с € 200 млн

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб защитника «Аякса» Матейса де Лигта.



«Возможен ли трансфер де Лигта в «ПСЖ»? Нет. Он не перейдёт в «ПСЖ». Такая возможность существовала. Матейс – отличный футболист, но для нас это был не лучший момент, чтобы делать такое солидное вложение. Нам нужно немного успокоиться. У нас нет конверта с € 200 млн, которые можно было бы потратить таким образом», — приводит слова Леонардо Le Parisien.



Ранее сообщалось, что главным претендентом на де Лигта является «Ювентус». По информации СМИ, в «Аяксе» недовольны ходом переговоров с туринцами. Боссы амстердамцев разгневаны тем, что итальянский клуб первым делом согласовал контракт с 19-летним игроком, а не договорился с ними. Требования голландцев остаются прежними – € 75 млн, в то время как «Ювентус» хочет заплатить € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонусов.

Райола: «Ювентус»? С де Лигтом уже всё согласовано, теперь шаг за «Аяксом»