Леонардо: де Лигта не будет в «ПСЖ», у нас нет конверта с € 200 млн

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
«Возможен ли трансфер де Лигта в «ПСЖ»? Нет. Он не перейдёт в «ПСЖ». Такая возможность существовала. Матейс – отличный футболист, но для нас это был не лучший момент, чтобы делать такое солидное вложение. Нам нужно немного успокоиться. У нас нет конверта с € 200 млн, которые можно было бы потратить таким образом», — приводит слова Леонардо Le Parisien.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на де Лигта является «Ювентус». По информации СМИ, в «Аяксе» недовольны ходом переговоров с туринцами. Боссы амстердамцев разгневаны тем, что итальянский клуб первым делом согласовал контракт с 19-летним игроком, а не договорился с ними. Требования голландцев остаются прежними – € 75 млн, в то время как «Ювентус» хочет заплатить € 50 млн плюс € 20 млн в виде бонусов.
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