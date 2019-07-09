В Мексике на матче детских команд родители устроили драку

В Мексике на одном из матчей среди детских команд родители и другие родственники юных футболистов на трибуне устроили драку. Инцидент произошёл в окрестностях небольшого города Аламос. Участники драки использовали зонты и другие подручные вещи.

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После того как началась потасовка, главный судья матча принял решение приостановить матч, но ни свистки арбитра, ни обращения юных игроков не помогли остановить драку, которая длилась несколько минут.