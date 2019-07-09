СМИ: китайский клуб готов платить Бэйлу € 1,3 млн в неделю

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил заманчивое предложение от одного из китайских клубов. Как сообщает El Chiringuito, одна из команд, название которой не уточняется, готова платить валлийскому футболисту около € 1,3 млн, что примерно в два раза больше, чем он сейчас зарабатывает в мадридском клубе. При этом китайский клуб хотел заполучить Бэйла бесплатно, но «Реал» не принял такое предложение.



В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе