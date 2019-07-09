Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов после того, как прибыл на базу своего клуба. В то же время Даниэль Карвахаль был встречен овациями, сообщает AS.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бэйл может оказаться в «Интере». Сообщалось, что 29-летний футболист провёл встречу с руководством сине-чёрных, чтобы обсудить детали контракта. Позже агент валлийца опроверг эти сообщения.

В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.