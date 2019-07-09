РПЛ: у «Оренбурга» нет первой категории, пока он будет выступать в Самаре

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин рассказал о проблемах «Оренбурга» с лицензированием.



«На текущий момент у «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов». Первые два тура «Оренбург» играет на выезде. Дома они только 28 июля. Время у них ещё есть», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона «Оренбург» не сможет выступать на своей арене «Газовик», которая рассчитана на 7520 зрителей. В конце июня исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что достиг договорённости с РФС о проведении командой домашних матчей следующего сезона на своём стадионе.