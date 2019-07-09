Адвокат Глушаковой: Денис плачет, колется, но лезет на кактус

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал новость о подаче футболистом заявления на экс-жену в Следственный комитет.
«Это какая-то юмористическая выходка Дениса Глушакова. Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым. Если же исследование подписано, например, министром здравоохранения, а подписал не министр, то да, тогда можно говорить о подделке. Очевидно, что в этом деле никаких подделок подписей и так далее не было и быть не может. Я думаю, что Денис просто готовит информационный фон перед апелляцией, которая будет 16-го числа. Это попытка Дениса повлиять на исход этого дела, при этом попытка не очень продуманная. Денис как в шутке про мышей: плачет и колется, но не перестаёт лезть на кактус. Он не перестаёт лезть на кактус, придумывает выходки, которые не просто ему не помогают, а выставляет его посмешищем.
Сегодня же будет рассматриваться порядок общения с детьми, но ему и так никто не запрещает с ними общаться. Наверное, он хочет потом заявить, что суд разрешил ему общаться с детьми, хотя это право и так закреплено законом. Это какие-то его футбольные финты. Думаю, суд скажет, что всё в порядке – общайтесь с детьми. Мы поддерживаем право Дениса общаться с детьми, даже просим его это делать», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 9 июля 2019
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