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Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену

Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на бывшую супругу Дарью. Футболист просит разрешить ему видеться с их общими детьми, а также обвиняет жену в подлоге документов.

«История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Всё это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ», — цитирует Super Марину Дубровскую, адвоката Глушакова.

По её словам, адвокаты экс-супруги Глушакова «представили документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения».

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