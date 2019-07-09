Алексей и Антон Миранчуки защитили магистерскую диссертацию в МГОУ

Полузащитники «Локомотива» и сборной России Алексей и Антон Миранчуки стали выпускниками факультета физической культуры Московского государственного областного университета (МГОУ). Вчера, 8 июля, футболисты с отличием защитили магистерскую диссертацию. Две недели назад также на отлично они сдали Государственный экзамен.

В университет Алексей и Антон поступили ещё в статусе игроков молодёжной команды московского «Локомотива». Учась на третьем курсе, Алексей Миранчук был награждён наградой «Студент года» в номинации «Спорт».



Интересно, что на том же факультете МГОУ учится капитан «Спартака» и игрок сборной России Георгий Джикия. Он так же, как и братья Миранчуки, является воспитанником ФК «Локомотив».