38-летний Бонера завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Милана»

Итальянский защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера объявил о завершении профессиональной

карьеры. Уже сейчас он входит в тренерский штаб Марко Джампаоло — главного тренера «Милана»,

сообщается на официальном сайте клуба.



Напомним, 38-летний Бонера выступал в составе «Милана» на протяжении девяти лет — с 2006 по

2015 год. Последние четыре сезона он провёл в «Вильярреале».



В сезоне-2006/07 вместе с «Миланом» Даниэле выиграл Лигу чемпионов. Четыре года спустя стал

чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. Всего на его счету шесть завоёванных

трофеев, в том числе бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах — 2004. За национальную сборную Италии провёл 16 матчей.