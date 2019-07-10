38-летний Бонера завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Милана»
Итальянский защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера объявил о завершении профессиональной
карьеры. Уже сейчас он входит в тренерский штаб Марко Джампаоло — главного тренера «Милана»,
сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, 38-летний Бонера выступал в составе «Милана» на протяжении девяти лет — с 2006 по
2015 год. Последние четыре сезона он провёл в «Вильярреале».
В сезоне-2006/07 вместе с «Миланом» Даниэле выиграл Лигу чемпионов. Четыре года спустя стал
чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. Всего на его счету шесть завоёванных
трофеев, в том числе бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах — 2004. За национальную сборную Италии провёл 16 матчей.
- 10 июля 2019
-
01:21
-
00:59
-
00:59
-
00:49
-
00:37
-
00:36
-
00:18
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:12
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:22
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:10
Партнерский контент