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38-летний Бонера завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Милана»

38-летний Бонера завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Милана»
Футбол / Испания 0

Итальянский защитник «Вильярреала» Даниэле Бонера объявил о завершении профессиональной
карьеры. Уже сейчас он входит в тренерский штаб Марко Джампаоло — главного тренера «Милана»,
сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 38-летний Бонера выступал в составе «Милана» на протяжении девяти лет — с 2006 по
2015 год. Последние четыре сезона он провёл в «Вильярреале».

В сезоне-2006/07 вместе с «Миланом» Даниэле выиграл Лигу чемпионов. Четыре года спустя стал
чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. Всего на его счету шесть завоёванных
трофеев, в том числе бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах — 2004. За национальную сборную Италии провёл 16 матчей.

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