Дивеев — об уходе Бекао: у ЦСКА каждый год ЛЧ или ЛЕ, а у «Удинезе» этого нет

Молодой новобранец ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о переходе бразильца Бекао, выступавшего в минувшем сезоне за армейский клуб, в итальянский «Удинезе».



«Честно, удивило. Если сравнивать «Удинезе» и ЦСКА, то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у «Удинезе» этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает. Мне остается только пожелать ему удачи. Он реально сильный футболист. Очень понравился его стиль игры при отборе.



Когда мы тренировались и я был с мячом, Бекао очень резко на меня выбросился, когда отбирал мяч. Честно, я даже был немного шокирован. Вроде он стоял в метре от меня, а потом уже в моих ногах. Потом наблюдал за ним на тренировках. Его пытаются обыграть, а он резко выбрасывает ногу в самый неожиданный для нападающего момент и сразу отнимает мяч. Смотрел за этим, решил сам попробовать, но у меня не получалось. Но ничего, научимся», — приводят слова Дивеева «Известия».

ЦСКА подтвердил выкуп Дивеева у «Уфы»