ЦСКА подтвердил выкуп Дивеева у «Уфы»
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о выкупе у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, выступавшего за клуб во второй половине минувшего сезона на правах аренды.
Московский клуб заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов – до лета 2024 года.
В конце апреля «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы».
В завершившейся кампании Дивеев принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (11 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки. «Армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства, набрав 51 очко и уступив «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару».
Статистика футболистов Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
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