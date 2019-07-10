Спортдиректор «Енисея»: Аленичев лжёт, вся селекция строилась под него

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский в социальной сети прокомментировал слова бывшего наставника красноярского клуба Дмитрия Аленичева. Ранее он заявил, что ни одна его просьба по селекции, порядку подготовки команды не была услышана.

«Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причём как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых. Это настолько очевидно, что даже как-то неловко, что главный тренер выбирает в качестве оправдания себе именно эту причину.



Денег на трансферы действительно не было, в том плане, что в основной части бюджета клуба, которая сформирована из краевой субсидии, в целях использования средств этой субсидии, чётко прописано, на что она направлена (ФОТ — фонд оплаты труда, проживание, питание, перелёты и т. д.) — трансферов там нет. Главный тренер об этом знал ещё в сезоне-2017/18. При всём при этом, конкретно под РПЛ мы действительно рассматривали вариант возможной покупки либо по итогам переговоров с генеральным партнёром компанией НОК, либо за счёт собственных источников дохода (сформированных за счёт билетной программы, продажи игроков в предыдущие сезоны и т. д.). Но только речь шла об использовании внебюджетных средств на покупку действительно интересного игрока, а не плюс-минус равного по характеристикам, которого можно было подписать в статусе свободного», — написал Петровский в «Фейсбуке».