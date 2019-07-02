Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу судебных приставов. Информация об этом появилась на сайте Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

46-летний специалист не выплатил штраф, который был наложен на него за пьяную езду. Сумма, которую задолжал тренер, в базе не указана. Сообщается, что Аленичев подвергся штрафу как виду наказания по делам об административном правонарушении, назначенный судом.

Данные о Дмитрие Аленичеве в базе судебных приставов Фото : Сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

В ноябре 2018 года Аленичева на автомобиле, принадлежащем «Енисею», остановили сотрудники ГИБДД. У тренера были обнаружены признаки опьянения. Ввиду того что он отказался проходить медицинское освидетельствование, на него был составлен административный протокол. Аленичев свою вину не признал и оспорил штраф в суде. Однако доказать свою правоту тренер не смог. Несмотря на решение суда, штраф нарушитель так и не оплатил.