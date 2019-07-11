Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

Бельгийский форвард Дивок Ориги продлил соглашение с английским «Ливерпулем» на пять лет.

«Я всегда чувствовал себя здесь комфортно. Я стал человеком здесь, в этом клубе, подписал контракт, когда мне было 19 лет. Когда мы должны были принять решение, я просто хотел сначала поговорить с клубом и моим окружением, но всегда было ощущение, что хочу остаться», — приводит слова Ориги официальный сайт «Ливерпуля».



Главный тренер команды Юрген Клопп остался доволен выступлением бельгийского футболиста во второй половине минувшего сезона и видит Ориги в составе «Ливерпуля» на будущий сезон.



В минувшем сезоне форвард сыграл в Премьер-лиге 12 матчей, забив 3 мяча и сделав 1 передачу. Ранее заинтересованность в приобретении Дивока проявляли «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».