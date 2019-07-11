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Экс-защитник «Рубина» Маркано вернулся в «Порту» после года в «Роме»

Экс-защитник «Рубина» Маркано вернулся в «Порту» после года в «Роме»
Футбол / Италия 0

«Порту» на своём официальном сайте объявил о возвращении защитника Ивана Маркано, в минувшем сезоне выступавшим за «Рому».

32-летний футболист заключил с «драконами» соглашение на четыре сезона – до лета 2023 года. За португальский клуб испанец будет выступать под 5-м номером.

Маркано покинул «Порту» прошлым летом после четырёх лет в клубе и присоединился к «Роме» на правах свободного агента. Иван является воспитанником сантандерского «Расинга», а любителям российского футбола знаком по выступлениям за «Рубин» в период с 2012 по 2014 год. За свою карьеру он также успел поиграть за «Вильярреал», «Хетафе» и «Олимпиакос».

В минувшем сезоне Маркано принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, в 9 из которых вышел в стартовом составе.

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