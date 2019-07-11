«Енисей» объявил о возвращении Зотова
28-летний полузащитник Александр Зотов на правах свободного агента подписал с “Енисеем” контракт, который рассчитан на два года. Об этом сообщил официальный сайт красноярского клуба.
Зотов является уроженцем республики Хакасия. В 2008 году дебютировал за основной состав московского “Спартака”. С 2011 года выступал на правах аренды за другие клубы – “Жемчужину-Сочи”, “Томь”, “Шинник”, тульский “Арсенал”, а также “Динамо”. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Зотов провёл в составе “Енисея” 25 матчей, забив один гол.
В прошлом сезоне Зотов выступал за «Енисей» на правах аренды. В первом туре нового сезона Футбольной национальной лиги красноярская команда обыграла на выезде «Текстильщик».
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