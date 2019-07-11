«Крылья Советов» взяли в аренду 21-летнего полузащитника «Динамо»

«Динамо» на официальном сайте объявило о достижении арендного соглашения с самарскими «Крыльями Советов» по переходу 21-летнего полузащитника Антона Терехова. Аренда рассчитана до конца предстоящего сезона.



Терехов является выпускником академии «Динамо». За основную команду дебютировал в 2016 году в матче против «Крыльев Советов» (0:1). Всего Антон провёл 17 матчей за бело-голубых и отметился тремя забитыми мячами. В активе игрока также 24 игры и 6 забитых мячей за молодёжную команду «Динамо» и один матч в Кубке страны.

В позапрошлом сезоне Терехов забил свой первый мяч в Премьер-Лиге, отличившись в матче с «Уралом» (2:2). 14 июля «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА.

