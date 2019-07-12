Украинский вратарь «Реала»: последний раз с девушкой смотрели порно 2 года назад

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, как давно он со своей девушкой Анастасией смотрели порнофильм.
«Давно. Года два назад. По предложению Насти. Я не ломался. Предложить такое — это уже… А ломаться. Зачем?
Как долго впервые расстёгивал лифчик? Долго. Пусть будет секунд десять. Если не получается, то разорвал, и всё. Если сила есть", — сказал украинский футболист в эфире YouTube-канала «От души в душу».
Лунин был признан лучшим вратарём прошедшего чемпионата мира (U20) среди молодёжных команд и получил «Золотую перчатку». В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.
Недавно «Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке, в числе которых есть Лунин.
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