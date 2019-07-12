«Тамбов» представил форму на сезон-2019/20

«Тамбов» в социальной сети представил форму, в которой футболисты будут выступать в Российской Премьер-Лиге сезона-2019/20.

Ранее «Тамбов» в преддверии дебютного сезона в РПЛ представил свой новый логотип. На новой эмблеме нарисован красно-синий щиток в золотом обрамлении, на котором изображены футбольный мяч и волк.



В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.



В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.