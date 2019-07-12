«Спартак» готовится к матчу с «Сочи» без Селихова и Гапонова

Игроки «Спартака» вратарь Александр Селихов и защитник Илья Гапонов не участвуют в тренировке перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Сочи», передаёт корреспондент «Чемпионата».
Селихов продолжает тренироваться в индивидуальном режиме, а Гапонов, Глушенков, Умяров и ряд молодых игроков готовятся к матчу со «Спартаком-2».
Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 13 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» занял второе место в ФНЛ и впервые в истории вышел в РПЛ.
- 12 июля 2019
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