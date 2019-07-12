«Динамо» и «Арсенал» поделили очки в первом матче нового сезона Премьер-Лиги

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте. В конце игры счёт сравнял защитник «Арсенала» Гиа Григалава, отличившийся после передачи хавбека Игоря Горбатенко.

Этот матч стал первым в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Завтра, 13 июля, пройдут три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла первое место, набрав 64 очка в 30 матчах. В первую тройку вошли «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).