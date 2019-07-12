Сегодня стартует РПЛ-2019/20. Кто закончит новый сезон в топ-5?

В день старта нового сезона мы опросили 10 журналистов «Чемпионата» о том, кто по итогам первенства займёт первые пять мест. Выяснилось, что кто-то верит даже в «Динамо». Приносим извинения, что в опросе не приняла участия Полина Куимова. Она сейчас в отпуске в Греции.

1. Даниил Бороздин

Даниил Бороздин

1. «Краснодар»

2. «Зенит»

3. «Спартак»

4. ЦСКА

5. «Локомотив»



– Очень не хочется, чтобы чехарда чемпионов в РПЛ сменилась стабильностью Серии А, поэтому поставлю на «Краснодар». Клуб из года в год прибавляет, и в этом сезоне южане созрели для серьёзной победы. «Зениту» и «Локомотиву» совершенно точно придётся бодаться в Лиге чемпионов, что может повлиять на их результаты в чемпионате. А «Спартак» и ЦСКА будут строиться не сразу, прямо как город, который они представляют, и поборются за бронзу. К сожалению, до стабильности английских грандов нашим клубам далеко, так что чемпионат выиграет команда, которой удастся лишь меньше других «хромать» по ходу сезона.

2. Михаил Гончаров

Михаил Гончаров

1. «Зенит»

2. ЦСКА

3. «Локомотив»

4. «Краснодар»

5. «Динамо»



– Похоже, настал новый период гегемонии «Зенита». Множество факторов и происходящих событий заставляют так думать. Жду прорыва молодой команды ЦСКА, которая за год должна была стать более зрелой и сыгранной. «Локомотив» и «Краснодар» разыграют бронзу – у «железнодорожников», считаю, шансов больше, поскольку «быки» вступают в сезон с новой средней линией. А «Спартак», прогнозирую, не попадёт даже в пятёрку. Состав не стал сильнее, звёздных новичков нет, тренер в прошлом чемпионате не доказал свою состоятельность.

3. Дмитрий Егоров

Дмитрий Егоров

1. «Зенит»

2. «Краснодар»

3. «Локомотив»

4. ЦСКА

5. «Спартак»



– У Кононова – новая команда. Пока непонятно, кто в ней лидер и кто может давать результат. Звёзд уровня Квинси нет. Адриано провалил прошлый сезон. Непонятно, раскроется ли молодёжь. Год для «Спартака» будет переходным, поэтому топового результата ожидать пока не приходится. Впрочем, многое зависит от того, кого клуб приобретёт. Было ощущение, что ЦСКА в прошлом году выжал из себя максимум. В этом межсезонье интересных трансферов не было, хотя команде требуется укрепление. Да, «армейцы» будут конкурентоспособными, но места в тройке не добьются. У Сёмина чуть ли не лучший состав в лиге! Крыховяк, Фарфан, Чорлука, Миранчуки, Смолов – футболисты очень высокого уровня. Но золотым амбициям помешает история с Гилерме и скандалы, которыми грядущий сезон будет полон. У «Краснодара» есть стиль, есть качественное усиление, есть хороший тренер. «Быки» очень перспективны. Ну а «Зенит» – первый. Такая вот «Санта-Барбара».

4. Максим Ерёмин

Максим Ерёмин

1. «Зенит»

2. «Локомотив»

3. «Краснодар»

4. ЦСКА

5. «Спартак»



– Ничего не напоминает? Ага, прогнозирую полное повторение результатов. Ну правда, в кои-то веки таблица РПЛ точно передаёт силу команд. Ах да, есть ведь ещё теория вероятности. Вряд ли клубы закончат сезон в той же последовательности. Тогда давайте переиграем и отправим «Краснодар» на групповой этап ЛЧ. Или «Локо» на первое место поставим. Не верится, что Юрий Палыч не выиграет ещё один крупный титул. И в «Спартак» тоже не верится. В принципе.

5. Алек Кегелес

Алек Кегелес

1. «Зенит

2. Краснодар»

3. ЦСКА

4. «Локомотив»

5. «Спартак»



– Принципиальных изменений относительно предыдущего сезона, как мне кажется, не произойдёт. «Зенит» — всё ещё сильнейший клуб страны по набору игроков, и, несмотря на поражение от «Локо» в Суперкубке (напомню, что тогда не играл Барриос), имеет самые реальные шансы взять медали ещё раз. «Краснодар» заметно усилился, Мусаев развивает игру клуба, но для первого места этого всё ещё недостаточно. «Локомотив», как мне кажется, недостаточно усилился, плюс потерял Фарфана на длительный срок, плюс, вероятно, останется без Фернандеша – это ключевые игроки для футбола Сёмина, поэтому из зоны ЛЧ «Локо» выпадет. Их обгонит ЦСКА, но борьба будет очень плотной. «Спартак» же всё ещё перестраивается, с трансферами пока что всё тоже грустно, футбол красно-белых, судя по предсезонке, критично лучше не стал, поэтому я не вижу команду Кононова выше пятого места.

6. Олег Лысенко

Олег Лысенко

1. ЦСКА

2. «Зенит»

3. «Локомотив»

4. «Краснодар»

5. «Динамо»

– Сохранив Фернандеса, Влашича и Чалова, Гинер подал массам ясный сигнал: ЦСКА не намерен довольствоваться объедками с еврокубкового стола и серьёзно настроен на возвращение титула (а вместе с ним гарантированных серьёзных финансовых бонусов от Лиги чемпионов). После второго и четвёртого мест другой задачи перед собой Гончаренко, наверное, и не ставит (даже если вслух об этом не говорит). В то время как «Зенит» с «Локомотивом» осенью будут сосредоточены на Лиге чемпионов, у «армейцев» в приоритете будет лига внутренняя, при всём уважении к ЛЕ. Отличная возможность сделать очковый задел. Жду прорыва от «Динамо» — как не ждать с таким шикарным стадионом и капитально модернизированным составом? «Спартак» умышленно выношу за скобки пятёрки как самого непредсказуемого, импульсивного участника спора. Этот может финишировать как первым, так и шестым — по настроению.

7. Андрей Панков

Андрей Панков

1. ЦСКА

2. «Зенит»

3. «Краснодар»

4. «Локомотив»

5. «Спартак»



– Конечно, ЦСКА на первом месте вас удивит, но если вдуматься — всё логично. В межсезонье фанаты ЦСКА боялись, что уйдёт Фернандес, в команде не останется Влашич. Но в итоге у Гончаренко остались оба футболиста, остальные игроки сыгрались и набрались опыта, плюс ожидается ещё один трансфер в атаку. ЦСКА прошлой осенью показал, что при желании может грохнуть и «Реал», и «Зенит», а желание никуда не денется. Гончаренко уже пора выиграть что-то, кроме Суперкубка.

8. Максим Пахомов

Максим Пахомов

1. «Зенит»

2. ЦСКА

3. «Спартак»

4. «Локомотив»

5. «Краснодар»



– После дерзкой трансферной кампании вопросов по первому месту не возникает. Да, у «Зенита» будет игра на три фронта, но «скамейка» у них в порядке. Вторым будет ЦСКА – Гончаренко учтёт ошибки прошлого сезона и выведет команду в ЛЧ, да и команда набралась опыта. «Спартак» – третий. В клубе постепенно наводится порядок, думаю, скоро порядок будет и на поле, но глубины «скамейки» и опыта команде не хватит – нужно больше времени, чем один сезон. Дальше – «Локомотив»: здесь «скамейки» на три турнира не хватит. Юрий Павлович, безусловно, легенда, но есть сомнения, что останутся силы на третий отличный сезон подряд. А пятым будет «Краснодар». «Быки» выйдут в группу ЛЧ, а дальше посыпятся. Весной их футбол мало кому нравился, а здесь добавится ЛЧ и полная перестройка центра поля.

9. Григорий Телингатер

Григорий Телингатер

1. «Локомотив»

2. «Зенит»

3. «Краснодар»

4. ЦСКА

5. «Спартак»



– Возможно, меня слишком впечатлил Суперкубок, но «Локомотив» реально выглядел лучше. Глупо ориентироваться на один матч, но это самый свежий ориентир. Успехи Сёмина – это что-то добытое на опыте, на каких-то ещё советских инстинктах. Ну и во многом это трофеи вопреки, а не благодаря. Последние годы в клубе довольно напряжённая атмосфера. Тут и непонятный уход Хвичи, и «пускай Мурило тренируется в дубле», и разборки со своими же болельщиками. Удивительно, но весь этот фон только подталкивает «Локо». Так же было добыто чемпионство «Локо» при Геркусе, когда противоречий внутри клуба было примерно столько же.

10. Антон Третяк

Антон Третяк

1. «Зенит»

2. «Краснодар»

3. ЦСКА

4. «Локомотив»

5. «Спартак»



– «Зенит» и «Краснодар» в это межсезонье не стали слабее, так что я поставлю их на первые два места. Самое смешное, что не было ещё ни разу в истории такого, чтобы московского клуба не было в двойке сильнейших. ЦСКА однозначно должен прибавить, «армейцы» сохранили состав и молодёжь будет расти. «Локомотив» пойдёт на спад после двух успешных сезонов, к тому же есть ощущение, что Юрий Павлович захочет пошуметь в Лиге чемпионов, а чемпионат будет на втором месте.