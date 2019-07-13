Лукаку ожидает, что не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку сомневается, что перейдёт в «Интер» до закрытия этого летнего трансферного окна, поскольку миланский клуб не готов платить за него требуемую сумму, сообщает Evening Standard.
11 июля спортивный директор «Интера» прилетел в Лондон, где встретился с руководителем «красных дьяволов» Эдом Вудвордом, но так и не сделал официального предложения о трансфере 26-летнего бельгийца.
«Манчестер Юнайтед» дал понять «Интеру», что готов отпустить Лукаку не менее чем за £ 75 млн (примерно € 83,5 млн), которые были выплачены «Эвертону» за нападающего два года назад.
В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение бельгийца рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
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