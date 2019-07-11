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Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании уйти в «Интер»

Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании уйти в «Интер»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, 26-летний футболист заявил руководству «красных дьяволов» о желании покинуть команду до начала следующего сезона. Бельгиец хочет продолжить карьеру в «Интере», который уже долгое время проявляет к нему интерес и в настоящее время является главным претендентом на него.

Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересованы ещё два итальянских клуба – «Наполи» и «Ювентус». Также появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим за £ 75 млн (около € 84 млн).

В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил 12 голов. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур
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