Лукаку сообщил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании уйти в «Интер»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, 26-летний футболист заявил руководству «красных дьяволов» о желании покинуть команду до начала следующего сезона. Бельгиец хочет продолжить карьеру в «Интере», который уже долгое время проявляет к нему интерес и в настоящее время является главным претендентом на него.
Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересованы ещё два итальянских клуба – «Наполи» и «Ювентус». Также появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим за £ 75 млн (около € 84 млн).
В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил 12 голов. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.
Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур
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