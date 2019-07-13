«Краснодар-2» проиграл «Лучу», пропустив два гола в компенсированное время

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» проиграл «Лучу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе академии ФК «Краснодар». Обслуживал матч арбитр Роман Сафьян.

Счёт был открыт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник краснодарского клуба Леон Сабуа. На 90-й минуте равновесие восстановил защитник Кирилл Марущак. На 95-й минуте победу гостям принёс гол полузащитника Вадима Стеклова.

«Луч», набрав три очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» (0) — на 17-м месте.

Завершились ещё три матча 2-го тура ФНЛ. «Чертаново» на своём поле обыграл «Енисей» (2:1), «Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), «Ротор» в родных стенах переиграл «Текстильщик» (3:2).