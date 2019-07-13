Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар-2» проиграл «Лучу», пропустив два гола в компенсированное время

«Краснодар-2» проиграл «Лучу», пропустив два гола в компенсированное время
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» проиграл «Лучу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе академии ФК «Краснодар». Обслуживал матч арбитр Роман Сафьян.

Счёт был открыт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник краснодарского клуба Леон Сабуа. На 90-й минуте равновесие восстановил защитник Кирилл Марущак. На 95-й минуте победу гостям принёс гол полузащитника Вадима Стеклова.

«Луч», набрав три очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» (0) — на 17-м месте.

Завершились ещё три матча 2-го тура ФНЛ. «Чертаново» на своём поле обыграл «Енисей» (2:1), «Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), «Ротор» в родных стенах переиграл «Текстильщик» (3:2).

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
1 : 2
Луч
Владивосток
1:0 – Сабуа – 84, 1:1 – Марущак – 90, 1:2 – Стеклов – 90+5
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Портнягин – 75, 1:1 – Галиакберов – 90+5
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
3 : 2
Текстильщик
Иваново
1:0 – Саная – 43, 1:1 – Сараев – 52, 2:1 – Байрыев – 79, 2:2 – Шилов – 88, 3:2 – Саная – 90+4
Удаления: нет – Сидоров, 82
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
13 июля 2019, суббота. 18:00 МСК
Чертаново
Москва
2 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 – Цыпченко – 18, 1:1 – Харитонов – 25, 2:1 – Витюгов – 34 (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент