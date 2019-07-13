Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов: «Урал» очень хотел хорошо стартовать в Премьер-Лиге

Парфёнов: «Урал» очень хотел хорошо стартовать в Премьер-Лиге
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2.

«Поздравляю болельщиков с началом сезона. Очень хотели хорошо стартовать. Создали много хороших моментов, но допустили в обороне две ошибки, которые привели к голам. Ошибки разберём, поправим. Надо восстанавливаться и двигаться дальше», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала» на странице клуба в «Твиттере».

Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».

Ну и где VAR, РПЛ? Первая несправедливая победа сезона
В матче «Спартак» — «Сочи» было два спорных эпизода в пользу хозяев.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент