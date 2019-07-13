Парфёнов: «Урал» очень хотел хорошо стартовать в Премьер-Лиге
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2.
«Поздравляю болельщиков с началом сезона. Очень хотели хорошо стартовать. Создали много хороших моментов, но допустили в обороне две ошибки, которые привели к голам. Ошибки разберём, поправим. Надо восстанавливаться и двигаться дальше», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала» на странице клуба в «Твиттере».
Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».
Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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