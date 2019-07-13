Ну и где VAR, РПЛ? Первая несправедливая победа сезона

С этого сезона в РПЛ будет работать система VAR. Но не на всех матчах.
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин 9 июля сказал, что лиге с большой вероятностью удастся запустить систему видеоповторов (VAR) с первого тура.
«Решение по VAR принято. Задача поставлена запустить с 1-го тура, вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению VAR. Постараемся запустить с 1-го тура, но, как и говорил Дюков, не во всех матчах. Необходим централизованный центр, сегодня это пока децентрализовано" — заявил Прядкин.
В третьем по счёту матче чемпионата «Спартак» — «Сочи» помощь VAR арбитру Владимиру Москалёву не помешала бы. Но её не было. И матч закончился не так, как мог бы.
Эпизод первый. Пенальти
Эпизод произошёл на 21-й минуте. Бурмистров пробил издали — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании. После контакта с Рассказовым Казаев некоторое время оставался на газоне.
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов уверен, что судья Владимир Москалёв должен был назначить пенальти в ворота «Спартака».
«В ворота «Спартака» не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и жёлтая карточка», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Спартака» Андреем Панковым.
Игроки «Сочи» согласились с Хусаиновым.
«Наш игрок успел первым поставить ногу перед защитником «Спартака». Если бы чуть резче пошёл, то успел бы пробить. Но, думаю, это пенальти», — сказал нападающий «Сочи» Максим Барсов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Пенальти был, но бывает, что судья свистит, бывает, что нет. Судьи — люди, они тоже ошибаются, жаль, что в России нет VAR», — сказал нападающий «Сочи» Александр Карапетян.
А вот ещё один футбольный судья — Игорь Федотов — не согласен.
«Если бы судья ускорился, а не шёл пешком, то вопросов бы не было. Моё мнение — игрок «Спартака» рисковал, но сыграл в мяч. То есть это не пенальти», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Эпизод второй. Гол Жиго
Этот эпизод случился на третьей добавленной минуте матча. Фернандо навесил с углового, Жиго продавил Песегова и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку ворот. На повторе видно, что футболист «Спартака» схватил соперника за голову.
Игорь Федотов уверен, что фол был.
«Жиго положил руки на голову защитнику и даже закрыл ему глаза. Моё мнение — это нарушение правил. Спартаковец просто обхватил голову соперника и не дал тому выпрыгнуть. То есть я считаю, что гол был забит с нарушением правил», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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