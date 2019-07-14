Лэмпард рассказал, как «Челси» будет компенсировать отсутствие трансферов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

«Хотим уметь адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам как в ходе матчей, так и на дистанции сезона. Отрабатываем это на тренировках, и я требую этого от игроков. Знаем, что не сможем усилить команду за счёт трансферов, поэтому нам необходимо отработать все детали в рамках предсезонки. Мы должны научиться максимально осложнять жизнь сопернику», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, в начале 2019 года ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна. Таким образом, лондонский клуб сможет усилить состав только летом следующего года.