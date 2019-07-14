Лондонский «Арсенал» предложил € 27 млн за защитника сборной Шотландии

22-летний защитник «Селтика» и сборной Шотландии Киран Тирни может в скором времени пополнить состав «Арсенала». Лондонцы уже делали клубу из Глазго предложение о трансфере игрока, однако договориться не удалось. «Селтик» не устроила предложенная сумма трансфера — £ 15 млн (€ 16,7 млн).



Однако теперь «Арсенал» улучшил условия сделки — «канониры» готовы выложить за Тирни £ 25 млн (€ 27,8 млн). Об этом сообщает Sky Sports. Именно эту сумму и требовал «Селтик», отклоняя предыдущее соглашение, поэтому на сей раз шансы защитника на переход крайне высоки. В случае успеха переговоров трансфер станет самым дорогим в истории клуба. Пока на первом месте находится переход Муссы Дембеле в «Лион» за € 21,9 млн.



В минувшем сезоне Тирни провёл 21 матч за «Селтик» в высшем шотландском дивизионе и отметился четырьмя результативными передачами.