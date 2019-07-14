Губернатор Самарской области: для «Крыльев» победа даже важнее, чем для ЦСКА
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).
«ЦСКА уже достиг значительных успехов в своей истории, в то время как „Крылья Советов“ сейчас заново формируются. Наша команда пока не имеет должной сыгранности и уверенности, поэтому для „Крыльев“ эта победа даже важнее, чем для ЦСКА. Она придаст уверенности на следующие матчи», — приводит слова Азарова ТАСС.
Победу самарскому клубу принёс нападающий Александр Соболев, который оформил дубль во втором тайме.
В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».
Божович: «Крылья Советов» ждали своих моментов в матче с ЦСКА и дождались
- 14 июля 2019
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