Божович: «Крылья Советов» ждали своих моментов в матче с ЦСКА и дождались

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).



«Мы переломили ход встречи за счёт командной игры, знали, что с ЦСКА будет трудно, это одна из лучших команд в России по контролю мяча. Мы ждали своих моментов, ждали и дождались. Как сыграли новички? Пока рано судить, это первый тур, нужно работать», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Победу самарскому клубу принёс нападающий Александр Соболев, который оформил дубль во втором тайме.

В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».