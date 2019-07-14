Божович: «Крылья Советов» ждали своих моментов в матче с ЦСКА и дождались
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).
«Мы переломили ход встречи за счёт командной игры, знали, что с ЦСКА будет трудно, это одна из лучших команд в России по контролю мяча. Мы ждали своих моментов, ждали и дождались. Как сыграли новички? Пока рано судить, это первый тур, нужно работать», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
Победу самарскому клубу принёс нападающий Александр Соболев, который оформил дубль во втором тайме.
В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 20 июля. ЦСКА в этот же день предстоит домашний матч с «Оренбургом».
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