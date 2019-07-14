Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН
В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Каир Интернейшнл». Обслуживал матч гамбийский арбитр Бакари Папа Гассама. Ему ассистировали Захеле Сивела (ЮАР) и Сейду Тьяма (Буркина-Фасо).
Счёт в игре был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте оплошность своего партнёра по команде исправил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, здорово исполнивший штрафной удар.
В финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом, который ранее в своём полуфинале обыграл Тунис (1:0).
Кубок африканских наций. 1/2 финала
14 июля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Алжир
2 : 1
Нигерия
1:0 – Трост-Эконг – 40 (автогол), 1:1 – Игало – 72 (пен), 2:1 – Марез – 90+5
Сенегал обыграл Тунис в овертайме и вышел в финал Кубка Африки
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