Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Каир Интернейшнл». Обслуживал матч гамбийский арбитр Бакари Папа Гассама. Ему ассистировали Захеле Сивела (ЮАР) и Сейду Тьяма (Буркина-Фасо).

Счёт в игре был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте оплошность своего партнёра по команде исправил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, здорово исполнивший штрафной удар.

В финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом, который ранее в своём полуфинале обыграл Тунис (1:0).