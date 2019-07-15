Анюков: ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в дебютном матче сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Впечатления радостные. Болельщикам спасибо за поддержку. Все рады. Первая победа домашняя, над ЦСКА тем более. Будем продолжать. ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды. Конечно, это заслуга „Крыльев“, что ЦСКА был плох в атаке. Даже не спорю. Все играли плотно и не давали ничего сделать ЦСКА и заслуженно победили. Что касается моего физического состояния, то я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока, конечно, на 100% не готов играть», — сказал Анюков в интервью YouTube-каналу Футбол России.