Соболев — о дубле в ворота ЦСКА: дисциплина бьет класс

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).
«Команда выходила на поле с задачей сыграть строго от обороны с полной концентрацией и ждать своих моментов, которые должны возникнуть.
За счёт чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьёт класс. Мы вышли заряженные и знали, что можем обыграть «армейцев». Победили полностью по игре. ЦСКА не создал моментов как таковых, а мы даже больше двух мячей могли забивать.
Не сказал бы, что «армейцы» были хуже готовы функционально. Они постоянно контролировали мяч, в каких-то моментах нам было даже тяжелее, потому что мы были без мяча. В определённом эпизоде перетерпели, а во втором тайме переломили игру, забили и спокойно довели матч до победы", — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
- 14 июля 2019
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