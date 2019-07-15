Гризманн: играть с Месси в одной команде — источник невероятного счастья

Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.

«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья.

Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – приводит слова Гризманна Goal.com.

«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.