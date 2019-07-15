Гризманн: играть с Месси в одной команде — источник невероятного счастья

Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.
«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья.
Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – приводит слова Гризманна Goal.com.
«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.
- 15 июля 2019
-
04:00
-
03:51
-
03:42
-
02:57
-
02:47
-
02:36
-
01:56
-
01:48
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:37
-
00:12
-
00:09
- 14 июля 2019
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:10
-
23:02
-
22:49
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:41